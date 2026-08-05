McDonald's Aktie
|232,90EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 268,34
|
Abst. Kursziel*:
9,94%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 268,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
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