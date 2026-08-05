McDonald's Aktie

232,90EUR 0,10EUR 0,04%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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05.08.2026 12:43:31

McDonalds Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 305 auf 295 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Umsatz und die Ergebnisse der Fastfood-Kette entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Markteinführung neuer Getränke voraussichtlich früher geschieht als ursprünglich geplant./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 268,34 		Abst. Kursziel*:
9,94%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 268,34 		Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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