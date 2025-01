NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 700 auf 800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betreiber von Social-Media-Plattformen habe ein insgesamt gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Meta habe zudem eine Reihe neuer Produkte und Monetarisierungsfaktoren bis 2026 vorgestellt und die ehrgeizigen KI-Investitionspläne trotz der jüngsten DeepSeek-Kontroverse bestätigt. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 00:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 00:44 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.