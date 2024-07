ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach den Quartalszahlen von 520 auf 510 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe etwas enttäuscht, aber Investoren dürften sich davon nicht abschrecken lassen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für das Cloud-Geschäft Azure im Geschäftsjahr 2025 werde sich nicht viel ändern./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.