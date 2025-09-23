Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

13,91EUR 0,18EUR 1,31%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

23.09.2025 19:34:38

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 15,00 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordea sei eine der qualitativ hochwertigsten Banken Europas und könne auf dem Kapitalmarkttag am 5. November ihre Vorteile durch das Engagement in Nordeuropa darlegen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus dürften die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz stehen. Dank einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsquote sowie hoher und verlässlicher Erträge bleibe die Aktie seine einzige Kaufempfehlung unter den nordeuropäischen Banken./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,74 € 		Abst. Kursziel*:
20,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

