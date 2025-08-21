Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|13,36EUR
|-0,24EUR
|-1,76%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11,80 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
13,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,98%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
13,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,68%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
