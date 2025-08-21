Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

13,36EUR -0,24EUR -1,76%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.08.2025 06:36:35

Nordea Bank Abp Registered Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
13,56 € 		Abst. Kursziel*:
-12,98%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
13,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,68%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten