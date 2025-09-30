Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

14,01EUR -0,21EUR -1,44%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 20:59:51

Nordea Bank Abp Registered Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Nordea vor den am 16. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen und das Kursziel von 157 auf 167 schwedische Kronen angehoben. Er rechne mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von 1,46 Milliarden Euro, was ein Rückgang um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wäre und einer um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob der Analyst vor allem wegen geringerer Eigenkapitalkosten der nordischen Großbank an./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen

20:59 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 14,00 -1,51% Nordea Bank Abp Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

20:59 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
20:13 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
20:12 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:02 Boeing Buy UBS AG
18:15 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
17:29 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16:51 Lufthansa Halten DZ BANK
15:52 Nestlé Neutral UBS AG
14:18 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:17 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
13:37 KWS SAAT Halten DZ BANK
12:09 Volvo AB Underperform Bernstein Research
12:08 TRATON Market-Perform Bernstein Research
12:08 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:04 Hermès Outperform Bernstein Research
11:03 Airbus Buy UBS AG
11:00 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
10:51 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
10:50 Rolls-Royce Buy UBS AG
10:39 Symrise Buy UBS AG
10:29 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:21 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
10:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
10:08 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:00 ABB Underweight Barclays Capital
09:56 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
09:52 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:50 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
09:42 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:37 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
09:21 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
09:18 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:17 HORNBACH Buy Warburg Research
09:16 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:13 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 HORNBACH Add Baader Bank
09:03 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
09:02 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:00 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 ASOS Buy Deutsche Bank AG
08:50 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen