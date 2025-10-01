NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstag an aktuelle Trends und Zinsprognosen an. Der Fokus werde sich am Kapitalmarkttag am 5. November auf die neue Strategie der Bank richten, deren Highlights aber wohl schon mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden dürften./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.