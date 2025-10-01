Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

13,93EUR -0,08EUR -0,54%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

01.10.2025 11:29:24

Nordea Bank Abp Registered Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Dienstag an aktuelle Trends und Zinsprognosen an. Der Fokus werde sich am Kapitalmarkttag am 5. November auf die neue Strategie der Bank richten, deren Highlights aber wohl schon mit dem Quartalsbericht veröffentlicht werden dürften./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,98 € 		Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

