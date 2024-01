NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Diabetesspezialisten, laut der die Phase III-Studie Combine 3 die Überlegenheit einer wöchentlichen Injektion von Icosema für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Typ-2-Diabetes im Vergleich zu täglichen Injektionen von Insulin glargin, kombiniert mit Insulin aspart, zeigt. Vosser wertete dies "leicht positiv"./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 14:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.