NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" belassen. In den vergangenen Monaten habe die Wettbewerbsintensität auf dem deutschen Mobilfunkmarkt deutlich zugenommen, stellte Akhil Dattani in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar fest. Die anhaltenden Preissenkungen seien für alle Akteure nicht hilfreich, machten 1&1 und den Mobilfunk-Discountern ohne eigene Netz-Infrastruktur aber das Leben besonders schwer und könnten im Laufe der Zeit zu einer Marktkonsolidierung führen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 00:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 01:32 / BST



