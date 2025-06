NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 122,50 Euro auf "Overweight" belassen. "Schon wieder eine Gewinnwarnung" - so betitelte David Adlington am Montagmittag seine Reaktion auf die Prognosesenkung des Spezialverpackungsherstellers. Es sei vielleicht noch negativer für die Aktionäre, dass die Dividende praktisch gestrichen worden sei - und das dahinter steckende Signal für die Bilanz. Die Anleger hofften wohl, dass damit nun der Weg frei sei für ein Private-Equity-Gebot. Und für die Investoren seien die Nachrichten hilfreich für eine niedrigere Bewertung. Die neuen Jahresziele bedeuten laut Adlington drei Prozent Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens und neun Prozent beim operativen Ergebniskonsens auf bereinigter Basis./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 11:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 11:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.