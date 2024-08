NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Der Stickstoffmarkt entwickele sich unverändert gut und habe auf höherem Niveau als erwartet einen Boden gefunden, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Phosphatgeschäft sei die Luft dünn geworden für noch höhere Preise, welche die Nachfrage drosseln dürften. Erschwinglicher sei Kali, was für eine gute Nachfrage und solide Volumina sorge./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2024 / 21:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2024 / 21:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.