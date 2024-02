NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 48 US-Dollar gesenkt. Er rechne bei dem Düngemittelkonzern mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) in diesem Jahr, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund dafür seien niedrigere Preise im Kaligschäft, die das Wachstum im Einzelhandel und in der Phosphat-Sparte konterkarieren dürften./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 00:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.