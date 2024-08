NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 52 auf 43 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Agrarsektor habe Investoren schon länger keine Gelegenheiten mehr geboten und es sei auch noch nicht an der Zeit für Schnäppchenjagd, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Veränderungen der Getreidepreise hätten viel Einfluss auf die Kaufkraft der Landwirte - und deren Kaufkraft sinke. So sei das US-Umfeld durch fallende Getreidepreise und hervorragende Wuchsbedingungen für Feldfrüchte gekennzeichnet. Der Analyst senkte seine Gewinnerwartungen für den Konkurrenten von K+S für 2025./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 23:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 23:02 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.