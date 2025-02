NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie des Düngemittelkonzerns habe um zwei Cent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der jüngste Anstieg der Getreidepreise und der verstärkte Maisanbau ließen aber auf eine steigende Nachfrage nach Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln schließen. Auch die Versorgungsknappheit bei Kali und Stickstoff lasse darauf schließen, dass die Preise 2025 Rückenwind bekämen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 15:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.