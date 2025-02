ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 53 auf 54 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe im vierten Quartal seine Prognosen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass es am Kalimarkt weiterhin ein üppiges Angebot gibt und daher ein Überhang besteht - trotz kurzfristiger Preissteigerungen in den USA wegen befürchteter Zölle./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.