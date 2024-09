ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 175 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstumsziel für die Geschäftsjahre 2026 bis 2029 sei überraschend robust, schrieb Analyst Karl Keirstead in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu erhöhten Zielen und der Firmenmesse "CloudWorld" in Las Vegas. Die Verschiebung des Margenziels sei allerdings enttäuschend./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 06:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.