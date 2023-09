HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Oracle von 82,50 auf 110,00 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Neue Technologien rund um die Generative Künstliche Intelligenz bedeuteten für den Softwarehersteller einen massiven Rückenwind, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob daher seine mittelfristigen Umsatzprognosen an./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



