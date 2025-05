NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 300 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Gewinn (EPS) des Fastfood-Konzerns habe seine Schätzung ein wenig verfehlt, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatzrückgang in den USA sollte aber die Talsohle markieren und eine Basis für eine längerfristige Verbesserung darstellen. Die Aktie erscheine weitgehend fair bewertet und bleibe ein vergleichsweise "sicherer Hafen" in einem unsicheren Marktumfeld./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 04:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 04:52 / EDT





