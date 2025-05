NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13670 auf 13300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für den Börsenbetreiber im niedrigen einstelligen Prozentbereich gesenkt, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit trage er vor allem der weiteren Dollar-Abschwächung im laufenden Quartal Rechnung. Die Zahlen seien erwartungsgemäß ausgefallen, belegten aber die anhaltende Wachstumsdynamik und Geschäftsdiversifizierung. LSE sei gut positioniert für weitere Anteilsgewinne in einem strukturell wachsenden Finanzdatenmarkt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.