NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen für das erste Quartal von 51 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung wegen des Kurspotenzials aber auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain begründete die Zielsenkung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit höheren Kapitalkosten im Bewertungsmodell, die höhere Gewinnerwartungen an den Gabelstaplerhersteller überwögen. Die Quartalszahlen hätten seine positive Einschätzung des Unternehmens untermauert. Kion profitiere vom Intralogistik-Megatrend./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 20:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 20:48 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.