HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 25 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da neue Medikamente die Einbußen durch das Auslaufen von Patenten auf etablierte Medikamente vorerst nicht auffingen, sei bis 2028 vom Pharmakonzern kein Umsatzwachstum zu erwarten, schrieb Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie will zunächst abwarten, bis das Unternehmen an seiner Medikamenten-Pipeline Fortschritte mache./rob/mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2025 / 09:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.