NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 108 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick mit einem "normaleren zweiten Quartal". Er passte dabei nochmals seine Erwartungen an unter dem Einfluss von Auslieferungen und dem Produktmix. Der Sportwagenbauer sollte seine Marge weiter solide gesteigert haben, so seine These. Die Abhängigkeit von China sei derweil schon bedeutend reduziert worden./tih/ag



