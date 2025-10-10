NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen des Sportwagenbauers hätten seinen und den Markterwartungen entsprochen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Verringerung der Lagerbestände gegenüber dem hohen Stand im zweiten Jahresviertel dürfte einen positiven Barmittelfluss unterstützen, während sich die Auswirkungen der Umstrukturierung des Unternehmens auf die Liquidität erst in späteren Quartalen bemerkbar machen sollten./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





