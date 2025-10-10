Porsche vz. Aktie
|41,01EUR
|-0,61EUR
|-1,47%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen des Sportwagenbauers hätten seinen und den Markterwartungen entsprochen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Verringerung der Lagerbestände gegenüber dem hohen Stand im zweiten Jahresviertel dürfte einen positiven Barmittelfluss unterstützen, während sich die Auswirkungen der Umstrukturierung des Unternehmens auf die Liquidität erst in späteren Quartalen bemerkbar machen sollten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)