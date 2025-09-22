Porsche Aktie
|40,61EUR
|-1,43EUR
|-3,40%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
22.09.2025 09:31:07
Porsche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vom Freitag an. Er warf die Frage auf, ob es nun die letzte sein wird./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,62 €
|
Abst. Kursziel*:
23,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
