Porsche Aktie

40,01EUR -2,03EUR -4,83%
Porsche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

22.09.2025 09:53:00

Porsche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der aktuelle finanzielle Gegenwind könnte künftig in kräftigen Rückenwind drehen, schrieb Fabio Hölscher am Montag anlässlich der Prognosesenkung vor dem Wochenende. Den niedrigeren mittelfristigen Margenkorridor habe man am Markt bereits erwartet./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,80 € 		Abst. Kursziel*:
0,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
40,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,47%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,01 -4,83% Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

