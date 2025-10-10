Porsche vz. Aktie

40,95EUR -0,67EUR -1,61%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

10.10.2025 19:45:38

Porsche vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Begünstigt durch die gute Geschäftsentwicklung sowie verschiedenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung rechne er mit einem Barmittelzufluss in Höhe von etwa 800 Millionen Euro, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,55 € 		Abst. Kursziel*:
57,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,29%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

19:45 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
