HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



