NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 975 auf 985 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Hersteller von Großküchengeräten etwas an. Er verwies am Freitag auf die jüngst veröffentlichten letzten offiziellen Signale vor dem Quartalsbericht./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 05:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.