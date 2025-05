ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 160 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Auf dem aktuellen Kursniveau müsste sich das organische Umsatzwachstum des Informationsdienstleisters auf mehr als 6 Prozent beschleunigen, um die Aktien weiter steigen zu lassen, schrieb Adam Berlin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Derweil würden die Papiere des Branchenkollegen Relx, dem er 2025 ein organisches Wachstum von 7 Prozent zutraue, mit einer ähnlichen Bewertung gehandelt. Bei Wolters Kluwer hält der Experte ein solches Niveau ungeachtet einer Erholung im zweiten Halbjahr 2025 mittelfristig für unwahrscheinlich./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.