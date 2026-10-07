Redcare Pharmacy Aktie
|68,40EUR
|0,65EUR
|0,96%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,55 €
|
Abst. Kursziel*:
51,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,12%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
06.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.10.26
|SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-News: Europe’s medicine shortages: A distribution challenge – and the potential of EU-wide e-prescriptions. (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-News: Arzneimittelengpässe in Europa: eine Frage der Verteilung – und das Potenzial EU-weiter E-Rezepte. (EQS Group)
|
05.10.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|68,55
|1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research