Redcare Pharmacy Aktie
|45,98EUR
|-0,20EUR
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal von 53 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Olivier Calvet am Mittwochabend. Die Online-Apotheke könne Profiteur einer schlechten Konsumstimmung sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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