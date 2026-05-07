Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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07.05.2026 12:14:27

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal von 53 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Olivier Calvet am Mittwochabend. Die Online-Apotheke könne Profiteur einer schlechten Konsumstimmung sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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