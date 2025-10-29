Redcare Pharmacy Aktie
|78,70EUR
|-2,00EUR
|-2,48%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im Fokus stehe, liege über den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
79,15 €
|
Abst. Kursziel*:
3,60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
78,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,19%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-