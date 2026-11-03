Redcare Pharmacy Aktie
|75,65EUR
|1,15EUR
|1,54%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,40 €
|
Abst. Kursziel*:
65,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,23%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.11.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.26
|Redcare Pharmacy-Aktie sinkt wegen Gewinnmitnahmen: Umsatz und Ergebnis schlagen Analystenschätzungen leicht (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|75,30
|1,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:14
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:55
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG