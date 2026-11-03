Redcare Pharmacy Aktie

75,65EUR 1,15EUR 1,54%
Redcare Pharmacy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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03.11.2026 11:14:26

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen der Online-Apotheke für das dritte Quartal habe er seine Ebit-Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 erhöht, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie aber reduziert, schrieb Yannik Siering in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielerhöhung sei hauptsächlich technischer Natur, da er die Wandelanleihe nun konsequent als Fremdkapital behandle und potenzielle Wandlungsaktien nicht mehr mitzähle./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,40 € 		Abst. Kursziel*:
65,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,23%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 75,30 1,07% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

11:14 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:14 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
11:11 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:55 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:45 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:11 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:43 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
09:37 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
09:18 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:56 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:37 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 Apple Neutral UBS AG
08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
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