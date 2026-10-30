Redcare Pharmacy Aktie
|70,65EUR
|-3,85EUR
|-5,17%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
30.10.2026 12:43:51
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Analyst Jan Koch sprach in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht von starken Resultaten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,65 €
|
Abst. Kursziel*:
47,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,20%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen (dpa-AFX)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy mit starkem Q3: Rx-Geschäft treibt Umsatzwachstum von 18%; bereinigte EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 3,4% verbessert. (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy delivers strong Q3, with revenue increasing 18% driven by Rx and adjusted EBITDA margin up 1.0pp YoY to 3.4%. (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|70,90
|-4,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research