Redcare Pharmacy Aktie
|74,05EUR
|-0,45EUR
|-0,60%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,90 €
|
Abst. Kursziel*:
31,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,99%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.11.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.26
|Redcare Pharmacy-Aktie sinkt wegen Gewinnmitnahmen: Umsatz und Ergebnis schlagen Analystenschätzungen leicht (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Redcare Pharmacy unerwartet stark dank E-Rezept Boom in Deutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|74,05
|-0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:32
|Evonik Halten
|DZ BANK
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG