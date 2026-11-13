LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für die Onlineapotheken DocMorris und Redcare am Donnerstag an die Quartalsberichte und den Kapitalmarkttag von DocMorris an./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.