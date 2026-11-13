Redcare Pharmacy Aktie
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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
13.11.2026 11:17:35
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für die Onlineapotheken DocMorris und Redcare am Donnerstag an die Quartalsberichte und den Kapitalmarkttag von DocMorris an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69,35 €
|
Abst. Kursziel*:
24,01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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