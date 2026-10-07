Redcare Pharmacy Aktie

71,35EUR 3,60EUR 5,31%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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07.10.2026 11:29:13

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70,30 € 		Abst. Kursziel*:
70,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68,19%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:29 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 71,65 5,76% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Aktuelle Aktienanalysen

11:54 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Unilever Sell UBS AG
11:34 Deutsche Bank Buy Warburg Research
11:29 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:27 KION GROUP Buy Warburg Research
11:22 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:21 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:20 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11:19 United Internet Buy Deutsche Bank AG
11:17 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:45 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10:44 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:13 BBVA Hold Deutsche Bank AG
10:09 ams neutral Deutsche Bank AG
09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:03 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:47 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:46 RELX Outperform Bernstein Research
08:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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