FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 1985 Euro belassen. Der Aufstieg der Aktie in den EU-Leitindex EuroStoxx 50 sei von den zunehmend schwierigen geopolitischen Verhältnissen und die verschlechterte Bedrohungslage für Europa seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vorangetrieben worden, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. "Zwar sind die Investitionen der Europäer in Verteidigung bereits deutlich gestiegen. Um das Ziel einer besseren Verteidigungsfähigkeit zugig zu erreichen, reicht das dennoch nicht aus. In den nächsten Jahren muss die militärische Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas daher zügig und massiv gestärkt werden./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.