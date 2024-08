NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 305 auf 340 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roche-Aktie sei zwar nicht sein "Top Pick" innerhalb der europäischen Pharmabranche, er sehe aber dennoch weiter Spielraum für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dafür innerhalb der globalen Bernstein-Serie zu Produkten, die voraussichtlich das Konsumverhalten der Generationen Z und Alpha beeinflussen dürften, auf das gentherapeutische Roche-Medikament Elevidys. Es stehe für 8 Prozent der von ihm geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des Konzernumsatzes in den Jahren 2024 bis 2034 und verändere das Leben behinderter Jungen in den USA./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 07:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 04:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.