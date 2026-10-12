RWE Aktie
|59,00EUR
|0,98EUR
|1,69%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Stromkonzern sei auf gutem Weg, Investitionsmöglichkeit umzusetzen in Realitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung, schrieb Olly Jeffery in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun gehe es um die Umsetzung. Die Aktien sind sein Favorit mit Blick auf das Schlussquartal des Jahres./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,48 €
|
Abst. Kursziel*:
17,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
13:05
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:05
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:37
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
09:33
|JP Morgan Chase & Co.: RWE-Aktie erhält Overweight (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,00
|1,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets