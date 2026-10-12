RWE Aktie

59,00EUR 0,98EUR 1,69%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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12.10.2026 12:11:17

RWE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Stromkonzern sei auf gutem Weg, Investitionsmöglichkeit umzusetzen in Realitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung, schrieb Olly Jeffery in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun gehe es um die Umsetzung. Die Aktien sind sein Favorit mit Blick auf das Schlussquartal des Jahres./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,48 € 		Abst. Kursziel*:
17,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 59,00 1,69% RWE AG St.

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13:39 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:20 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
13:07 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
13:07 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Boeing Outperform Bernstein Research
13:05 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12:24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12:11 RWE Buy Deutsche Bank AG
12:10 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
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