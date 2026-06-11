RWE Aktie
|56,94EUR
|1,66EUR
|3,00%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
11.06.2026 09:31:27
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
56,98 €
|
Abst. Kursziel*:
0,04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
56,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für RWE auf 68,50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
10.06.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
10.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.06.26
|EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG (EQS Group)
|
10.06.26
|EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG (EQS Group)
|
09.06.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.06.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,12
|3,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.