RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmäßiger erscheinen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
55,42 €
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Abst. Kursziel*:
2,85%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
55,26 €
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Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
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Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
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KGV*:
-