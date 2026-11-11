RWE Aktie
|59,24EUR
|1,10EUR
|1,89%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
59,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
59,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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18:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro (dpa-AFX)
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|RWE-Aktie klettert: Starker Energiehandel treibt auch im dritten Quartal an - Erwartungen geschlagen (dpa-AFX)
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15:28
|RWE-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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12:26
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12:26
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10:58
|JP Morgan Chase & Co. verleiht RWE-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)
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10:56
|ROUNDUP 2/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus (dpa-AFX)
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10:49
|Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie (finanzen.at)
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|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,98
|1,44%
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|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:57
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|16:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG