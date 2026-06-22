RWE Aktie
|53,70EUR
|-1,32EUR
|-2,40%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55,74 €
|
Abst. Kursziel*:
2,26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
53,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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17:57
|EQS-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: RWE beschließt Durchführung einer Eigenkapitalmaßnahme im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (EQS Group)
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15:51
|RWE-Aktie gefragt: Amprion-Fantasie hält die Anleger bei Laune (dpa-AFX)
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12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|17:10
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|Bernstein Research
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|RWE Market-Perform
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|29.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,64
|1,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:10
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|13:20
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|1&1 Halten
|DZ BANK
|11:29
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:03
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|10:11
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:02
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:05
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|07:09
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Douglas Neutral
|UBS AG
|06:28
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|OMV add
|Baader Bank
|19.06.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG