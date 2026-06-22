RWE Aktie

53,70EUR -1,32EUR -2,40%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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22.06.2026 17:10:47

RWE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
55,74 € 		Abst. Kursziel*:
2,26%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
53,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,15%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:10 RWE Market-Perform Bernstein Research
07:08 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:28 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 55,64 1,13% RWE AG St.

Aktuelle Aktienanalysen

17:10 RWE Market-Perform Bernstein Research
14:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
13:20 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
12:00 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 1&1 Halten DZ BANK
11:29 Porsche Automobil Halten DZ BANK
11:16 Prosus Buy UBS AG
11:03 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
10:11 Ryanair Outperform Bernstein Research
10:07 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10:02 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10:00 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:38 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
09:23 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09:22 Valeo Hold Deutsche Bank AG
09:22 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:05 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
08:59 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08:49 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
08:41 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
08:28 RELX Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
08:19 Infineon Outperform Bernstein Research
08:04 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:10 UBS Equal Weight Barclays Capital
07:09 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:08 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:07 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:07 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:56 Douglas Neutral UBS AG
06:28 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 OMV add Baader Bank
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.06.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.06.26 BMW Neutral UBS AG
19.06.26 SAP Buy UBS AG
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