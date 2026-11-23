RWE Aktie
|55,60EUR
|0,80EUR
|1,46%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,48 €
|
Abst. Kursziel*:
20,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,50%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 67 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|11.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|55,32
|0,95%
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|Sanofi Buy
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|Hermès Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
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|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|20.11.26
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|Deutsche Bank AG
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