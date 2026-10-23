SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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23.10.2026 12:08:48

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit der Verkehrsflugbranche habe ein erwartungsgemäß robustes Wachstum erzielt, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
275,40 € 		Abst. Kursziel*:
45,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
276,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,72%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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