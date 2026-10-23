NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit der Verkehrsflugbranche habe ein erwartungsgemäß robustes Wachstum erzielt, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:06 / EDT





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