SAFRAN Aktie
|315,30EUR
|6,50EUR
|2,10%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das dritte Quartal des Technologieunternehmens sollte von einer soliden Entwicklung im Servicebereich geprägt gewesen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognosen des Konzerns könnten leicht steigen./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
315,30 €
|
Abst. Kursziel*:
7,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
315,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,83%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|314,90
|1,98%
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|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research