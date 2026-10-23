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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die selbst veröffentlichten Konsenserwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb David Perry am Freitag. Er rät langfristig orientierten Anlegern dringend, eine mögliche Kursschwäche als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen, da die Kerosinpreise sich in den kommenden Monaten normalisieren sollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
275,90 €
|
Abst. Kursziel*:
66,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
275,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,21%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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