SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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23.10.2026 13:57:40

SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die selbst veröffentlichten Konsenserwartungen erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb David Perry am Freitag. Er rät langfristig orientierten Anlegern dringend, eine mögliche Kursschwäche als Einstiegsmöglichkeit zu nutzen, da die Kerosinpreise sich in den kommenden Monaten normalisieren sollten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
275,90 € 		Abst. Kursziel*:
66,73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
275,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,21%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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