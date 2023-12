NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain von ihrer "Analyst Focus List" gestrichen. Das Kursziel für die Aktie hob Analystin Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick indes von 73 auf 76 Euro an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Es sei noch zu früh, für 2024 auf eine Volumenerholung bei den europäischen Baustoffeherstellern zu setzen, weshalb sie weiterhin eine selektive Titelauswahl empfehle, heißt es in der Studie. Gleichzeitig hielten die Risiken für die Preise an. Rall bleibt bei ihrer Präferenz für die klassischen Hersteller. Sie bevorzugt hier CRH sowie Heidelberg Materials. Bei den Herstellern leichterer Baumaterialien setzt Rall auf Saint-Gobain als einzige "Overweight"-Empfehlung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.