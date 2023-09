NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat SAP im Zuge der Konferenz "Communacopia + Technology" auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das Management des Software-Konzerns habe unter anderem die IT-Ausgaben thematisiert, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese seien weiterhin robust. Zudem seien sie auch weniger beliebig, sondern stärker darauf ausgerichtet, ein Antrieb für nachhaltige Ergebnisse zu sein./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 01:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



